Im Block-Prozess wird die Befragung der Hauptermittlerin der Hamburger Polizei fortgesetzt. Christina Blocks Verteidiger erhebt einen schweren Vorwurf.
21.04.2026 - 11:36 Uhr
Hamburg - Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder hat der Verteidiger der angeklagten Mutter kritisiert, die Ermittlungen in dem Fall seien zu einseitig geführt worden. "Diese Ermittlungen waren auf einem Auge blind", sagte Anwalt Ingo Bott während der Befragung der Hauptermittlungsführerin der Hamburger Polizei vor dem Landgericht Hamburg. Sie seien zu sehr vorgeprägt gewesen von den Darstellungen des Ex-Mannes Stephan Hensel und seiner neuen Ehefrau.