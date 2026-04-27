Er ist ein weiterer mutmaßlicher Entführer der Block-Kinder, den das Landgericht Hamburg befragt. Der Israeli soll bei der Rückholaktion Fahrer gewesen sein. Wird der Mann persönlich erscheinen?
Hamburg - Er soll bei der gewaltsamen Rückholung der Block-Kinder eines der Autos gelenkt haben: Im Block-Prozess befragt das Landgericht Hamburg am Montag (9.30 Uhr) einen weiteren mutmaßlichen Entführer. Der Mann und drei andere Beschuldigte aus Israel hatten sich mitten im laufenden Prozess gemeldet, die Justiz gewährte ihnen für ihre Zeugenaussage sicheres Geleit. Sie müssen zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls mit einer Anklage und einem Prozess rechnen.