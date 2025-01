Donald Trump wird ein zweites Mal nach 2017 als Präsident der USA vereidigt. Wir begleiten die Amtseinführung mit einem Newsblog.

kap/dpa/afp 20.01.2025 - 10:28 Uhr

Zweieinhalb Monate nach der Wahl wird der Republikaner Donald Trump am Montag in Washington als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Der demokratische Amtsinhaber Joe Biden übergibt an Trump, den er wiederum vor vier Jahren im Weißen Haus abgelöst hatte.