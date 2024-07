Frankreich hat ein Pendant zum deutschen 49-Euro-Ticket eingeführt. Alles Wissenswerte zum Pass Rail haben wir übersichtlich für Sie zusammengefasst.

Lukas Böhl 17.07.2024 - 14:58 Uhr

Frankreich hat am 5. Juni 2024 seine eigene Version des Deutschlandtickets eingeführt. Der Pass Rail kostet ebenfalls 49 Euro und kann in den Monaten Juli und August genutzt werden. Allerdings nur von Personen zwischen 16 und 27 Jahren. Immerhin: Die Nationalität spielt keine Rolle. Sie können den Pass Rail also auch als Deutscher erwerben, um zum Beispiel zu den Olympischen Spielen zu fahren oder Urlaub in Frankreich zu machen.