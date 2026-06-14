Mit leuchtenden Augen stand Peter Notter in der Menge vor der Bühne auf dem Guntram-Palm-Platz in Fellbach. Die bunte, rund einstündige Show, dargeboten vom India Culture Forum aus Stuttgart, eine Mischung aus klassischem indischen Tanz gepaart mit Bollywood-Glanz, hat nicht nur den Fellbacher Pyrotechniker und Sänger der Band Molch Combo mitgerissen. „Fast alle um mich herum haben getanzt, und alle hatten ein Strahlen im Gesicht“, sagte Notter, als er sich danach am Stand der Asiatischen Folkloregruppe TSV Schmiden Baozis, eine Art chinesische Dampfnudel wahlweise mit Fleischfüllung oder vegetarisch, schmecken ließ.

Als Fiesta wird im gesamten spanischsprachigen Raum ein ausgelassenes Volksfest oder eine Feier im großen Kreis bezeichnet. Die Fiesta International in Fellbach, die in diesem Jahr zum 49. Mal gefeiert wurde, macht als großes Fest der Kulturen dem Namen alle Ehre. Ein Besuch ist wie ein kurzer Urlaub mit gutem Essen, guter Laune und guter Stimmung unter den fast 20 Fiesta-Gastgebern und den unzähligen Gästen.

OB Zull: „Ein Stück Fellbacher Identität“

Für die Oberbrügermeisterin Gabriele Zull ist die Fiesta viel mehr als das zweitgrößte Stadtfest. „Sie ist ein Stück Fellbacher Identität“, sagte die OB bei der Eröffnung am Freitag, die noch unter einem mit grauen Wolken bedeckten Himmel stattfand. „Seit 1976 steht die Fiesta International für das, was unsere Stadt stark macht: Vielfalt, Begegnung und Miteinander.“ Was vor 50 Jahren als „zartes Pflänzchen“ auf dem Vorplatz der neuen Kelter begonnen habe, sei heute ein „großes, kräftiges Fest der Kulturen“, das nicht nur im Veranstaltungskalender, sondern auch in den Herzen fest verankert sei, so Zull.

Der Guntram-Palm-Platz ist eine Menschenmenge. Foto: Gottfried Stoppel

Die Fiesta ist ein Besuchermagnet. Wenn sich das Wetter so prächtig präsentiert wie am Samstag, pulsiert auf dem mit den Nationenfahnen geschmückten Guntram-Palm-Platz das Leben. Die Gäste flanierten über den Platz, saßen im grünen Gras auf der Wiese, an den Tischen unter dem großen Zeltdach mitten drin und an den Zeltgarnituren, die bei den einzelnen Ständen aufgebaut waren. Mehrsprachiges Stimmengewirr, lautes Gelächter, Musik und Tanz, tagsüber und auch die laue Nacht hindurch, sorgen dafür, dass zur Fiesta immer ein ganz besonderes, fast schon südländisches Lebensgefühl in der Stadt Einzug hält. Und dazu verbreitete der warme Sommerwind verlockende und verführerische Düfte nach Grigliata Mista, Cevapcici, Gyros oder Gebratenen Nudeln.

Chinesisches Bier, argentinische Choripán

Die Fiesta International lebt von der Vielfalt, von den abwechslungsreichen Folkloredarbietungen auf der Bühne und den besonderen Spezialitäten aus aller Welt. Dazu zählt das chinesische Bier Tsingtao, das zwar etwas weniger Alkohol enthält als deutscher Gerstensaft, aber nicht weniger süffig ist, wie die Bierkenner sagten. Oder die gefüllten Teigtaschen, genannt Empanadas, und Choripán, ein Brötchen mit gegrillter Chorizo-Wurst, die der Club Argentino Deportivo Stuttgart mit Sitz in Fellbach, auftischt. „Bei uns am Stand ist die Hölle los, aber wir tanzen dennoch“, sagte Luciano Tropea mit einem Grinsen als er beim Griechischen Kultur- und Elternverein Fellbach anstand. „Ich hole Pommes, wenn man den ganzen Tag am Grill steht und immer den Fleischgeruch in der Nase hat, braucht man auch mal was anderes.“

Die Argentinier sind erst zum vierten Mal dabei. Sie seien bei ihrer Premiere von allen mit offenen Armen aufgenommen worden, erzählte Luciano Tropea, dessen Vater Vorsitzender des Vereins ist. „Unser Platz ist direkt neben den Brasilianern, und es heißt ja, dass wir uns mit denen nicht so gut verstehen, aber das stimmt nicht. Sie kommen zu uns, und wir gehen zu ihnen.“ Genau deshalb machten sie – trotz der vielen Arbeit, die es mit sich bringe – mit großer Freude mit, so Luciano Tropea. „Das Gemeinsame, das Miteinander und die Stimmung auf der Fiesta International sind einfach besonders, und wir freuen uns, dass wir unsere Kultur zeigen und den Menschen näher bringen können.“