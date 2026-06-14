49. Fiesta International Musik, Tanz und Empanadas: So bunt feiert Fellbach seine Fiesta
Fast 20 Kulturvereine präsentieren ihre Heimat – und machen das Fellbacher Stadtfest zu einer Reise rund um die Welt.
Fast 20 Kulturvereine präsentieren ihre Heimat – und machen das Fellbacher Stadtfest zu einer Reise rund um die Welt.
Mit leuchtenden Augen stand Peter Notter in der Menge vor der Bühne auf dem Guntram-Palm-Platz in Fellbach. Die bunte, rund einstündige Show, dargeboten vom India Culture Forum aus Stuttgart, eine Mischung aus klassischem indischen Tanz gepaart mit Bollywood-Glanz, hat nicht nur den Fellbacher Pyrotechniker und Sänger der Band Molch Combo mitgerissen. „Fast alle um mich herum haben getanzt, und alle hatten ein Strahlen im Gesicht“, sagte Notter, als er sich danach am Stand der Asiatischen Folkloregruppe TSV Schmiden Baozis, eine Art chinesische Dampfnudel wahlweise mit Fleischfüllung oder vegetarisch, schmecken ließ.