Eine 49-Jahre alte Frau aus dem Landkreis Böblingen kann sich in diesem Jahr einen ganzen Lastwagen voller Weihnachtsgeschenke kaufen: Sie hat bei der Lotterie der Aktion Mensch 250 000 Euro gewonnen. Wie die Sozialorganisation mitteilt, schüttet die Lotterie für den guten Zweck jährlich hohe Geld-Beträge aus, im Jahr 2023 seien es rund 3,5 Millionen Euro wöchentlich gewesen.

Die wahren Gewinner der Soziallotterie seien aber die Menschen mit Behinderung in Baden-Württemberg, heißt es in der jetzt veröffentlichten Mitteilung. Hier hat die Aktion Mensch im vergangenen Jahr viele soziale Projekte mit rund 34,8 Millionen Euro gefördert. Dazu zählen kleine Förderaktionen, die inklusive Begegnungen schaffen, ebenso wie Inklusionsbetriebe oder Wohnprojekte. Dort arbeiten und leben Menschen mit und ohne Behinderung auf Augenhöhe zusammen. Möglich machen das rund vier Millionen Menschen, die an der Lotterie teilnehmen.