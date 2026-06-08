Experten sind sich einig: Einen risikofreien Alkoholkonsum gibt es nicht. Bei vielen galt Alkohol in Maßen lange als gesundheitsfördernd. Doch das stimmt nicht. Zu viel Hochprozentiges führt schnell in die Sucht und kann tödlich enden.
In Trier ist ein Mann mit mehr als fünfeinhalb Promille gemessenem Atem-Alkohol in eine Klinik eingeliefert worden. Beamte trafen den augenscheinlich hilflosen Mann am Sonntag (7. Juni) am Boden liegend vor dem Bahnhof an, wie die Polizei in der rheinland-pfälzischen Stadt am Montag (8. Juni) mitteilte. Er habe lautstark „Hilfe Polizei“ gerufen.