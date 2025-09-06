Schwimmen in Neckar, Enz, Rems und Murr? Das ist nicht unbedingt die beste Idee. Experten erklären, was im Landkreis Ludwigsburg geht – und was nicht.
06.09.2025 - 08:59 Uhr
Wenn es draußen heiß ist, geht man ins Freibad. Vereinzelt kamen aber wohl auch in den vergangenen Wochen immer wieder Menschen auf die Idee, im Neckar oder dem Altneckar bei Pleidelsheim zu baden. „Dies ist aber aus verschiedenen Gründen leider nicht erlaubt und vor allem sehr gefährlich“, teilt die Gemeinde in ihrem Mitteilungsblatt mit. Denn: Im Bereich des Kraftwerks- und Schifffahrtskanals sei das Baden sogar lebensgefährlich. „Während es von außen so aussieht, als würde das Wasser ganz ruhig dahingleiten, hat es unter der Wasseroberfläche enorme Kräfte.“