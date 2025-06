Deutschlands größter Freizeitpark feiert dieses Jahr seinen 50. Geburtstag. Jährlich kommen Millionen Menschen. Doch es gibt Orte und Fakten, die nur wenig bekannt sind.

Beim niederländischen Themenbereich des Europa-Parks liegt die kleine Marienkapelle. Nur wenige werfen einen Blick in das unscheinbare Gebäude. An der Außenwand hängen Grabtafeln der Adelsfamilie Böcklin von Böcklinsau, die früher das Ruster Schloss besaß. Der Schlosspark wurde später in die Freizeitanlage integriert. Echte Gräber neben dem Fahrgeschäft „Fliegender Holländer“? Ja, doch weitgehend unbemerkt.