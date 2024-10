So manches Dorf im Landkreis fand sich Anfang der 1970er Jahre unverhofft als Bestandteil einer Gesamtkommune wieder. Größere Verwaltungseinheiten seien leistungsfähiger, so die Devise der damaligen baden-württembergischen Landesregierung. Schmiden und Oeffingen kamen zu Fellbach, Waiblingen verleibte sich Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker und Neustadt ein. Beutelsbach, Endersbach, Großheppach, Schnait und Strümpfelbach wurden zu Weinstadt fusioniert.

Zum Auftakt ein Festakt im Festzelt

Und auch weiter remsaufwärts wurde seinerzeit eine neue Gemeinde gegründet: Remshalden. Offiziell ins Leben gerufen am 1. Oktober 1974, mit den fünf Teilorten Geradstetten, Grunbach, Hebsack, Rohrbronn und Buoch. „In diesen 50 Jahren ist eine Verbundenheit entstanden, die weiterhin wächst und gedeiht“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Gemeinde. Das Geburtstagsfest wird mitten im Herzen Remshaldens gefeiert, die Jubiläumstage finden zentral rund um den Festplatz Hutwiesen statt. Von Donnerstag, 3., bis Sonntag, 6. Oktober, erwartet die Besucher hier ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen. Den Auftakt bildet am Abend des Tags der Deutschen Einheit ein Festakt im großen Zelt, an dem die Redner für die Ehrengäste aus der Region die Ereignisse der Vergangenheit noch einmal Revue passieren lassen.

International wird es am Freitag beim Partnerschaftsabend, mit Programm und Gästen aus den Partnergemeinden. Zur anschließenden Party spielt die Liveband SABB. Am Samstag gibt es auf dem Festgelände und Umgebung ein vielseitiges Programm für Jung und Alt, am Abend kann man bei der Party mit DJ Luca bis spät in die Nacht hinein tanzen. Der Sonntag startet dann mit einem ökumenischen Gottesdienst und anschließendem Weißwurstfrühschoppen. Ein bunter Familiennachmittag rundet die Festtage schließlich ab.

Radtouren, Wanderungen und Laserprojektionen

Dazu gibt’s Radtouren rund um Remshalden, Ortsrundgänge in den Teilorten, eine Wanderung hoch zum Pfeifferle in Grunbach und eine Kunstausstellung im Rathaus. Dieses Rathaus setzt im Übrigen jeden Abend um 19.30 Uhr der Lichtkünstler Jonas von Stockhausen mit einer beeindruckenden Laserprojektion in Szene.

