 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Familienunternehmen mit Durchblick

50 Jahre Binder Optik Familienunternehmen mit Durchblick

50 Jahre Binder Optik: Familienunternehmen mit Durchblick
19
Dominic, Gabriele und Helmut Baur (v. l.) freuen sich auf das 50-Jahr-Jubiläum. Foto: Maks Richter

Binder Optik feiert in diesen Tagen das 50-Jahr-Jubiläum. Das Familienunternehmen hat schon Erich Honecker eine Brille verpasst.

„Ich schau dir in die Augen, Kleines“: Das Film-Zitat aus „Casablanca“ bekommt Konkurrenz. Und zwar von Binder Optik. Das Familienunternehmen feiert 50-Jahr-Jubiläum und das unter dem Motto: „Nur Augen für Dich. Seit 1975.“ Mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman hat man bei Binder Optik zwar nichts zu tun gehabt. Aber dem ehemaligen DDR-Staatschef Erich Honecker hat man schon passend zur Unternehmensfarbe eine gelbe Brille verpasst – posthum im Jahr 2009, in einem Kino-Spot, als die Brillenabos eingeführt wurden.

 

Dass man bei Binder Optik Humor besitzt, konnte auch beim Presse-Event zum runden Geburtstag festgestellt werden. Entertainer und Schauspieler Michael Gaedt war zu Gast – mit Gitarre und Steppschuhen. Warum? Mit seiner „großen Gosch“, den schwäbischen Wurzeln und der gelben Brille passe er sehr gut zu dem bodenständigen Unternehmen, sagte er.

Binder Optik: Eine Akademie, um Mitarbeitende zu schulen

Die Geschichte von Binder Optik begann Anfang des 19. Jahrhunderts, mit Jakob Binder und einem kleinen Juweliergeschäft in der Böblinger Poststraße. Schon damals war im Sortiment neben Uhren und Schmuck auch die Augenoptik zu finden. Als der gebürtige Bayer Fritz Baur dann in die Familie einheiratete, übernahm er mit seiner Frau Maria das Geschäft. Aus der Ehe entsprang Sohn Helmut, der das Handwerk des Uhrmachers und des Augenoptikers erlernte. Nachdem er seine spätere Frau Gabriele kennenlernte, fasste er einen Plan: „Ich hatte mir überlegt, mich selbstständig zu machen.“

Der Bereich Augenoptik wurde ausgelagert, der etablierte Name Binder blieb und los ging es in einem Ärztehaus in Böblingen – gemeinsam mit seiner Frau und einem Augenoptikermeister. „Wir waren vom Ansturm der Kunden regelrecht überwältigt und mussten schnell weitere Mitarbeiter finden“, erzählt Helmut Baur. Damals sei es noch einfacher gewesen, gute Mitarbeiter zu finden. „Heute ist das ein großes Problem.“ Deshalb hat das Familienunternehmen 1995 eine Akademie gegründet. Zusätzlich zum Lehrplan wird den Auszubildenden weiteres Rüstzeug an die Hand gegeben, wenn es beispielsweise um die Themen Technologie, Farb- und Typberatung geht. Dort ist auch die Weiterbildung zum Augenoptiker- und Hörakustiker-Meister möglich.

Mittlerweile ist Binder Optik an 50 Standorten in Baden-Württemberg und Bayern zu finden. Rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Unternehmen tätig. Die Konkurrenz unter den Augenoptikern war und ist groß: „Man musste sich damals schon richtig durchsetzen“, blickt Helmut Baur zurück. „Aber mit meiner Frau zusammen haben wir das durchgestanden.“ Gabriele Baur ist sich sicher: „Wenn wir heute noch einmal starten würden, würde ich nichts anders machen.“

Binder Optik: Der Kampf um die Meeresschildkröten

Das Familienunternehmen sieht sich aber nicht nur als Firma. „Wir sind mehr als ein Optiker, wir sind Teil der Gemeinschaft und tragen soziale Verantwortung“, sagt Helmut Baur. Und das hat er auch schon mehrfach unter Beweis gestellt. Helmut Baur gründete 1985 die „Stiftung Deutsche Sehhilfe e.V.“. Binder Optik unterstützt seit 2019 auch den Verein „Brillen weltweit“, der dafür sorgt, dass auch Bedürftige eine Brille erhalten. Im Jubiläumsjahr werden zudem 50 000 Euro für den lokalen guten Zweck gespendet.

Für viel Aufsehen sorgte Helmut Baur in den 1980er Jahren, als Brillen noch aus dem Panzer von Meeresschildkröten hergestellt wurden. „Eines Tages kam ein Paar auf mich zu, das im Tauchurlaub auf Bali war. Sie haben dort gesehen, wie brutal die Meeresschildkröten abgeschlachtet wurden. Wir haben dann den Verkauf der Brillen aus diesem Material sofort eingestellt und wurden zu engagierten Kämpfern für die Meeresschildkröten.“ Das ging sogar soweit, dass Helmut Baur zum Boykott der Hersteller und Verkäufer aufgerufen hat. Er wurde verklagt und musste vor das Landgericht Trier. Dort wurde er allerdings freigesprochen und schließlich im Jahr 1986 Mitgründer der Aktionsgemeinschaft Artenschutz. In Anerkennung für sein Engagement für die Erhaltung bedrohter Tierarten wurde Helmut Baur 1992 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Binder Optik: Mehrfach ausgezeichnet

Das war aber in den vergangenen 50 Jahren nicht die einzige Ehrung für die Familie Baur. Zum siebten Mal in Folge wurde Binder Optik erst jüngst von „Focus Money“ und „Deutschland Test“ mit dem Gütesiegel „Deutschlands Beste Optiker“ ausgezeichnet. Und pünktlich zum Jubiläum folgte in diesem Jahr die Ehrung „Unternehmen des Jahres“, die im Rahmen einer Studie von „Deutschland Test“ und dem Analysehaus Service Value vorgenommen wurde. „Das große Ziel von uns ist immer und wird es auch in Zukunft bleiben, der beste Augenoptiker-Filialist Deutschlands zu sein“, betont Dominic Baur, der 2015 den Geschäftsführerposten von seinem Vater Helmut übernommen hat. „Die Technologie wird es uns ermöglichen, noch besser auf die Kundinnen und Kunden eingehen zu können, aber sie wird nie den Mensch, die Kompetenz und die Leidenschaft eines Augenoptikers ersetzen können.“

Weitere Themen

50 Jahre Binder Optik: Familienunternehmen mit Durchblick

50 Jahre Binder Optik Familienunternehmen mit Durchblick

Binder Optik feiert in diesen Tagen das 50-Jahr-Jubiläum. Das Familienunternehmen hat schon Erich Honecker eine Brille verpasst.
Von Torsten Ströbele
Verkehr in Stuttgart: Warum käme der richtige Superblock frühestens 2030?

Verkehr in Stuttgart Warum käme der richtige Superblock frühestens 2030?

Den Superblock im Westen gibt es zwar schon, aber er ist ein Provisorium. Für eine dauerhafte Lösung müsste die Stadt nochmals mehrere Jahre planen. Warum dauert das so lange?
Von Thomas Faltin
Nachtleben in Stuttgart: Wurde DJ Afro Punk von einem Türsteher angegriffen?

Nachtleben in Stuttgart Wurde DJ Afro Punk von einem Türsteher angegriffen?

Ein Streit in einem Stuttgarter Club zwischen Türsteher und DJ wird zu einem Kampf von Frauen, die sich beim Feiern nicht sicher fühlen. Was ist am 8. März wirklich passiert?
Von Erdem Gökalp
Anreise aus Stuttgart: Wie kommt man zum AC/DC-Konzert nach Karlsruhe?

Anreise aus Stuttgart Wie kommt man zum AC/DC-Konzert nach Karlsruhe?

Am Sonntag spielen AC/DC auf der Karlsruher Messe. Die Veranstalter warnen vor einer Anreise mit dem Auto. Die Eintrittskarte ist gleichzeitig auch ein Fahrschein für Regionalzüge.
Von Christian Milankovic
Invasion der Stubenfliegen: Muggabatschr unter Strom

Invasion der Stubenfliegen Muggabatschr unter Strom

Wenn Fliegen ihn umschwirren, als habe er seit Wochen nicht mehr geduscht, dann wird unser Kolumnist KNITZ zum Tier.
Von KNITZ
Zukunft des Rosensteinviertels: Mieterverein kritisiert Bürgerbegehren und fordert Wohnungsbau

Zukunft des Rosensteinviertels Mieterverein kritisiert Bürgerbegehren und fordert Wohnungsbau

Der Vorsitzende Rolf Gaßmann lässt kein gutes Haar am Vorhaben, die Planung für das Rosensteinviertel zu torpedieren. Dort müssten zwingend Wohnungen gebaut werden.
Von Jörg Nauke
Tierheim Stuttgart: Tierheim beklagt verantwortungsloses Aussetzen

Tierheim Stuttgart Tierheim beklagt verantwortungsloses Aussetzen

Das Tierheim Stuttgart hat aktuell mehr als 100 Katzen zu betreuen. Das Team hat daher einen deutlichen Appell an Halterinnen und Halter – und eine politische Forderung.
Von Christine Bilger
15 Tage, 15 Marathons: 24-Jähriger läuft 600 Kilometer von Stuttgart nach Berlin

15 Tage, 15 Marathons 24-Jähriger läuft 600 Kilometer von Stuttgart nach Berlin

Alen Kalac ist eigentlich professioneller Kickboxer. Nun joggt der junge Mann aus Kirchheim/Teck von Stuttgart nach Berlin. Warum?
Von Petra Xayaphoum
Neues Restaurant in Stuttgart-Ost: Südindisches Essen in Gablenberg – Familie eröffnet viertes Lokal

Neues Restaurant in Stuttgart-Ost Südindisches Essen in Gablenberg – Familie eröffnet viertes Lokal

Das Athidhi in Gablenberg ist bereits das vierte Restaurant der kleinen Kette mit südindischen Spezialitäten im Südwesten.
Von Jürgen Brand
Stuttgarter Hauptbahnhof: Hausverbot am Hauptbahnhof eskaliert – Mann tritt nach Polizisten

Stuttgarter Hauptbahnhof Hausverbot am Hauptbahnhof eskaliert – Mann tritt nach Polizisten

Ein 33-Jähriger hat sich am Stuttgarter Hauptbahnhof geweigert, ein Hausverbot zu akzeptieren, gab falsche Personalien an – und trat nach den Beamten.
Von Marie Part
Weitere Artikel zu Stuttgart Jubiläum Video
 