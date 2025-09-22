50 Jahre Freie Wähler Als es in Leonberg noch Hausbesetzer gab
Mit viel Nostalgie feiert der Stadtverband der Freien Wähler seinen runden Geburtstag: Vor 50 Jahren war die Welt am Engelberg noch eine andere.
Die Zeiten waren bewegt im Leonberg der Siebziger Jahre: Durch die Eingemeindung von Gebersheim, Höfingen und Warmbronn wuchs die Stadt beträchtlich. Mit dem Ezach gab es ein neues Wohngebiet, das in den Folgejahren kontinuierlich größer werden sollte. Und die Stadt wurde ans S-Bahn-Netz angeschlossen.