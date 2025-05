Nach 50 Jahren Ehe kann die Leidenschaft schon mal nachlassen. Vor allem, wenn es keine Liebesheirat, sondern eine von oben zugewiesene Zweckgemeinschaft war. Aber manchmal wächst die Zuneigung im Laufe der Jahre ja doch – und mündet in eine harmonische Zweierbeziehung.

So in etwa sehen die Verantwortlichen der Gemeinde Kernen im Remstal die Entwicklung des vergangenen halben Jahrhunderts. Auf Weisung der Stuttgarter Landesregierung und der baden-württembergischen Gemeindereform wurden 1975, wie in jenen Jahren viele andere Kommunen auch, Rommelshausen und Stetten zu einer größeren Einheit verdonnert. Zwar gab’s insbesondere in Stetten einigen Widerstand, doch der Verwaltungsgerichtshof erklärte die Gemeinschaft als unauflösbar.

Kernen steht für Zusammenhalt

Die Entwicklung bezeichnet der derzeitige Bürgermeister Benedikt Paulowitsch als „ein halbes Jahrhundert gelebte Gemeindegeschichte“. Darauf könne man zurecht stolz sein. „Die vergangenen Jahrzehnte haben gezeigt: Kernen steht für Zusammenhalt – auch in bewegten Zeiten.“

Wo sonst Autos fahren, wird gefeiert

Dieser „besondere Meilenstein“ wird nun auf einer besonderen Festmeile gefeiert – an diesem Sonntag, 1. Juni, mit diversen Stationen auf der gesperrten Verbindungsstrecke zwischen den beiden Ortsteilen, der Kreisstraße 1857. „Wo sonst Autos fahren, wird gefeiert“, heißt es in der Einladung. Tituliert wird die Party übrigens noch ganz herkömmlich und nicht im modernen Genderduktus als Bürgerfest.

Auf der Baustelle Hangweide gibt es am Sonntag Führungen. Foto: Gottfried Stoppel

Zum besinnlichen Auftakt und zur spirituellen Einleitung, wie es heißt, gibt es um 10 Uhr erst mal einen ökumenischen Open-Air-Gottesdienst auf dem Gelände des Weinguts Konzmann, gestaltet von den Kirchen in Kernen und dem Posaunenchor.

Um 11 Uhr eröffnet der Bürgermeister das Bürgerfest dann offiziell. Mehr als 60 Gruppen sind am Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr mit von der Partie. Mitwirkende aus Vereinen, Kirchen, Organisationen, Gewerbe, Gastronomie und örtlichen Weingütern bringen sich mit ihren Ideen, Talenten und Angeboten ein – lebendig, vielfältig und generationenübergreifend.

An fünf Stationen gibt es genügend Versorgungsmöglichkeiten, Bläserensembles oder auch das Musikcomedy-Duo Woody & Flo (WuF) treten auf, es gibt Führungen über das künftige Wohngebiet Hangweide der Internationalen Bauausstellung 2027 (IBA’27) – „einem der wichtigsten Zukunftsprojekte unserer Gemeinde“, so Paulowitsch.

Kernen-Hymne wird um 14 Uhr uraufgeführt

Der musikalische Höhepunkt ist um 14 Uhr mit der Uraufführung der neuen Kernen-Hymne angekündigt, mit 130 Teilnehmern aus den Musikvereinen. Wer sich dies nicht entgehen lassen will, sollte rechtzeitig die Station am Weingut Konzmann ansteuern. Dort können überdies jede Stunde die Flugdarbietungen der neuen Feuerwehrdrohne begutachtet werden.

Kernen ist durch den Zusammenschluss die einwohnerstärkste Gemeinde im Landkreis – nach den Großen Kreisstädten an Rems und Murr. Benannt wurde die Gemeinde übrigens nach dem südwestlich gelegenen Hausberg Kernen – kurioserweise befindet sich der Gipfelbereich mit dem zentralen Aussichtspunkt, dem Kernenturm, bereits auf Fellbacher Gemarkung.