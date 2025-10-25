Die Degerlocher Kirbe begeht dieses Wochenende ein besonderes Jubiläum: Zum 50. Mal findet das traditionelle Dorffest statt. Wir haben die Bilder.

Julia Hawener 25.10.2025 - 19:58 Uhr

Essensstände, Fahrgeschäfte, Schießstände und ein Karussell locken vom 25. bis zum 27. Oktober wieder viele Besucher auf die Degerlocher Kirbe. Und in diesem Jahr gibt es sogar einen besonderen Grund zu feiern: Bereits zum 50. Mal geht das mehrtägige Dorffest, das von der Freiwilligen Feuerwehr organisiert wird, über die Bühne. Trotz des Jubiläums bleibt vieles beim Alten, inklusive des ökumenischen Gottesdienstes am Samstag im Feuerwehrhaus.