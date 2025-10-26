Der eine Ortsteil wäre fast von der Landeshauptstadt geschluckt worden, der andere in einer neuen großen Kreisstadt aufgegangen. Doch nun feiert Korntal-Münchingen 50 Jahre Miteinander.
26.10.2025 - 18:40 Uhr
Die große Geburtstagsfeier, zu der die Stadt Korntal-Münchingen ihre Bewohner eingeladen hatte, empfing die Besucher in der Stadthalle in Korntal mit einem köstlichen Duft: Die Abordnung aus der belgischen Partnerstadt Tubize bereitete haufenweise Waffeln vor, die nach dem offiziellen Festakt ausgegeben wurden.