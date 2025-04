Architekt Achim Söding und sein Stuttgart „Stuttgart braucht etwas Versöhnliches“

Achim Söding wählt in unserer Reihe „Ein Architekt zeigt seine Stadt“ ein einfach lässiges Holzhaus auf dem Campus in Stuttgart. Im Mensa-Café sagt er, was in der City nervt und was die Menschen in Stuttgart dringend verdienen.