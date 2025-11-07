Jeden Tag im Advent sorgt der Wichtel mit Streichen und Überraschungen für Magie und Lachen. Hier sind 50 kreative Ideen, die den kleinen Mitbewohner bis Weihnachten zum Leben erwecken.

Nicole Züge 07.11.2025 - 14:48 Uhr

Wenn die Wichteltür im Advent aufgeht, zieht Magie ein. Der kleine Bewohner kommt jede Nacht heraus, spielt Streiche, hinterlässt Spuren oder legt kleine Aufgaben bereit. Diese skandinavische Tradition sorgt auch in deutschen Familien für Lachen, Staunen und leuchtende Kinderaugen. Hier sind 50 leicht umzusetzende Wichteltür-Ideen für jeden Tag bis Weihnachten. Dann muss der kleine Mitbewohner wieder zurück zum Nordpol.