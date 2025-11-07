Jeden Tag im Advent sorgt der Wichtel mit Streichen und Überraschungen für Magie und Lachen. Hier sind 50 kreative Ideen, die den kleinen Mitbewohner bis Weihnachten zum Leben erwecken.

Digital Desk: Nicole Züge

Wenn die Wichteltür im Advent aufgeht, zieht Magie ein. Der kleine Bewohner kommt jede Nacht heraus, spielt Streiche, hinterlässt Spuren oder legt kleine Aufgaben bereit. Diese skandinavische Tradition sorgt auch in deutschen Familien für Lachen, Staunen und leuchtende Kinderaugen. Hier sind 50 leicht umzusetzende Wichteltür-Ideen für jeden Tag bis Weihnachten. Dann muss der kleine Mitbewohner wieder zurück zum Nordpol.

 

Wichtelstreiche und Aufgaben: Ideen für jeden Tag

Sobald der Wichtel eingezogen ist, beginnt er im Haus sein Unwesen zu treiben und jeder Tag im Advent wird zum Erlebnis. Der kleine Bewohner kommt nachts hervor, hinterlässt Spuren, kleine Geschenke oder freche Überraschungen. Mal sorgt er in der Küche für Chaos, mal spielt er im Kinderzimmer Streiche oder verwandelt das Bad in seine Spielwiese.

Seine Spuren führen durch das ganze Haus: Mehlpfade, Glitzer auf dem Kopfkissen oder kleine Botschaften sorgen dafür, dass die Kinder die nächtliche Anwesenheit des Weihnachtswichtels am Morgen entdecken können.

  • Der Wichtel hat die Frühstückseier gegen Überraschungseier getauscht.
  • Eier tragen bunte Gesichter oder Nikolausmützen aus Papier.
  • Obststücke schauen mit aufgeklebten Wackelaugen frech aus der Schale.
  • Zucker und Salz wurden vertauscht – am Beweis führt kein Weg vorbei.
  • Statt Müsli steht plötzlich Reis in der Schüssel.
  • Die Milch ist rosa, blau oder grün – der Wichtel war mit Farbe am Werk.
  • In der Butter stecken Smarties. Daneben ein Schild: „Ich war’s!“
  • Die Butterdose ist leer, aber ein Zettel liegt drin: „War lecker! Danke!“
  • Schokobons wurden durch Weintrauben ersetzt.
  • Vor der Wichteltür liegen Mehlspuren. Er hat nachts Plätzchenteig vorbereitet.
  • Auf dem Tisch liegen Brotformen in Stern- und Herzgestalt – der Wichtel hat mit Plätzchenausstechern gearbeitet.
  • Die Frühstückssachen sind verschwunden. Eine Spur aus Nussschalen führt zum Müsli.
  • Der Wichtel hat Zucker, Zimt und Milchreis bereitgelegt und bittet um eine Schüssel für sich.
  • Über Nacht wurde die Milch zu Kakao, Vanille- oder Erdbeermilch.
  • Zahnbürsten stehen ordentlich nebeneinander, mit Namensschildern versehen.
  • Zahnpasta ist plötzlich Schlagsahne.
  • Die Seife wurde durch Knete ersetzt.
  • Ein Mini-Schneemann aus Rasierschaum sitzt in der Dusche.
  • Auf dem Waschbecken liegt ein Mehlengel.
  • Statt Zahnpasta liegt ein Bonbon bereit.
  • Zahnbürsten stecken in Marshmallows.
  • Kleine Weihnachtskugeln hängen an den Zahnbürsten.
  • Im Kinderzimmer sind Socken vertauscht.
  • Kuscheltiere liegen kreuz und quer – der Wichtel hat eine Kissenschlacht veranstaltet.
  • Mehrere Kuscheltiere hängen an einer selbst gebauten Wäscheleine.
  • Eine Mini-Hängematte aus Küchenpapier baumelt zwischen zwei Möbeln.
  • Die Stifte sind verschwunden – der Wichtel will gezeichnet werden.
  • Das Spielzeug ist mit Geschenkband gefesselt.
  • Eine Mini-Kletterwand aus Legosteinen steht an der Wand.
  • Spielsachen sind versteckt, ein kleiner Schoko-Nikolaus zeigt den Weg.
  • Der Wichtel fordert die Kinder auf, ihn zu malen. Die Malsachen sind versteckt.
  • Wer ihn auf Schrumpffolie zeichnet, findet am nächsten Tag eine winzige „gezauberte“ Version.
  • Morgens glitzert das Kopfkissen – der Wichtel war da.
  • Der Wecker spielt ein Weihnachtslied. Der Wichtel hat ihn gestellt.
  • Papier und Stifte liegen bereit: Zeit, einen Wunschzettel zu schreiben.
  • Ein Buch über Wichtel liegt im Zimmer – zum Vorlesen am Abend.
  • Aufgeräumt werden muss auch: Der Wichtel bittet darum und hängt zum Dank eine Socke voller Naschereien auf.
  • Kinder sollen ein Bild von sich malen – der Wichtel nimmt es mit zum Weihnachtsmann.
  • Drei gute Taten soll jeder aufzählen – dafür hängen Süßigkeiten am Baum.
  • Der Weihnachtsbaum ist mit Gemüse oder Klopapier geschmückt.
  • Auf Familienfotos tragen plötzlich alle Papier-Weihnachtsmützen.
  • Die Fernbedienung steckt in Geschenkpapier.
  • Alle Fernbedienungen sind verschwunden. Eine Notiz: „Suchspiel gestartet!“
  • Mit Klebeband hat der Wichtel einen Parcours gebaut: „Nur hüpfen erlaubt!“
  • Kleine Fußspuren aus Mehl führen von der Wichteltür durchs Wohnzimmer.
  • Schuhe sind zu einem Turm gestapelt.
  • Kunstschnee liegt auf dem Frühstückstisch – der Wichtel war draußen und hat Schnee mitgebracht.
  • Vor der Wichteltür steht ein Schneemann aus Papier mit dem Schild: „Ich war fleißig in der Nacht.“
  • Ein Mini-Briefkasten steckt voller Post. Der Wichtel schreibt und liest gern Nachrichten.
  • Ein kleiner Abschiedsbrief liegt vor der Tür: „Ich muss zurück zum Weihnachtsmann – bis nächstes Jahr!“