Ein schuldenfinanziertes Milliardenprogramm soll Infrastruktur und Innovation antreiben. Doch ein Gremium mahnt: Ohne klare Ziele und Tempo bleibe die Chance ungenutzt.
03.05.2026 - 03:58 Uhr
Berlin - Beim 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen der Bundesregierung für Infrastruktur und Klimaschutz sieht der zuständige Beirat noch viel Luft nach oben. Nötig seien strukturelle Reformen, klare Prioritäten und mehr Transparenz, mahnt der von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) eingesetzte Investitions- und Innovationsbeirat (IIB) an. Das Gremium hat 20 Empfehlungen ausgearbeitet. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.