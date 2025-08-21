Eine gesichtswahrende Lösung schien kaum noch möglich nach dem Schlagabtausch um den Stellenabbau. Nun relativiert Vorstandschefin Karin Radström frühere Aussagen und glättet die Wogen.
Es ist ungewöhnlich, dass neue Firmenchefs noch vor ihrem Amtsantritt öffentlich ein Stöckchen hingehalten bekommen, über das sie springen müssen. Doch genau dies war das Vorgehen von Daimler-Truck-Aufsichtsratschef Joe Kaeser, als er vor Monaten die neue Vorstandsvorsitzende Karin Radström vorstellte. „Mittel- bis langfristig wollen wir nicht nur der größte Truck-Anbieter der westlichen Welt sein, sondern auch bei der Marge führen“, sagte er und verwies auf die Umsatzrendite, die bei einigen Wettbewerbern bei bis zu 15 Prozent liegt – im Gegensatz zu den 9 Prozent, die Daimler Truck im vergangenen Jahr erreichte.