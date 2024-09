50. Höfleswetzturnier Mit Fair Play und guter Laune

Am 50. Höfleswetz beteiligten sich rund 1000 Mädchen und Jungen. Der Württembergische Fußballverband veranstaltete am Dienstag in Kooperation mit unserer Zeitung das große Jubiläumsturnier auf den Sportplätzen an der Mercedesstraße.