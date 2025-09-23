VfB-Profis sind am Start

Abseits des Platzes wartet auch wieder ein tolles Rahmenprogramm auf die Teilnehmer. Neben einem Parcours der VfB-Fußballschule mit Stationen wie Fußball-Darts und ein Speed-Check zur Messung der Schussgeschwindigkeit, kommen gegen 13.30 Uhr auch noch einige Prominente. Die VfB-Profis Finn Jeltsch, Mirza Ćatović und Leonie Schette schauen zur Autogrammstunde und für ein kurzes Interview vorbei. Das VfB-Maskottchen Fritzle darf natürlich auch nicht fehlen. Apropos VfB: Zu gewinnen gibt es für die Siegerinnen und Sieger Karten für ein Heimspiel in der MHP-Arena. Gleiches gilt für die Mannschaft, die mit dem Fairness-Preis der Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten ausgezeichnet wird.Es bleibt spannend.