Bei dem traditionellen Eintagesturnier des Württembergischen Fußballverbandes sind 92 Mannschaften am Start. Der Tag im Überblick.
Wer hätte das gedacht? Nach dem gestrigen Dauerregen spielt das Wetter heute bislang tadellos mit. Das 52. Höfleswetzturnier wird keine Schlammschlacht. Rund 1000 Kickerinnen und Kicker sind der Einladung des Württembergischen Fußballverbandes gefolgt, um in drei Kategorien um den Turniersieg zu spielen. „Alle 92 Mannschaften sind da, die sich angemeldet haben, das ist mega“, zeigt sich Matthias Rudolf, WFV-Hauptorganisator der Veranstaltung, zufrieden. „Bisher ist es trocken, trotz der schlechten Wettervorhersage.“ Und sowieso das Wichtigste: „Ich freue mich über all die leuchtenden Kinderaugen und den Spaß am Fußball.“