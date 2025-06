In Warmbronn machen 53 Stände beim zweiten Hofflohmarkt mit. An diesem Samstag gibt es dort allerlei zu kaufen und zu bestaunen. Vorab kann man sich mit einem Plan informieren.

Den zweiten Warmbronner Hofflohmarkt gibt es an diesem Samstag, 28. Juni. Ab 14 Uhr sind insgesamt 53 Stände auf Privatgrundstücken im gesamten Leonberger Teilort aufgebaut. Bis 17 Uhr können die Besucherinnen und Besucher durch die Straßen schlendern und nach Nützlichem, Brauchbarem und kleinen Schätzen Ausschau halten.

„Schon der 1. Flohmarkt im vergangenen Jahr war sehr erfolgreich“, schreibt Christiane Hug-von Lieven vom Gemeindeverein Warmbronn in der Ankündigung. Einerseits könne man einfach durch die Straßen schlendern und nach den zahlreichen Ständen Ausschau halten. „Für diejenigen, die ihren Rundgang planen möchten, haben die Initiatorin und Organisatorin Katharina Mikait und ihr Team vom Gemeindeverein einen Übersichtsplan mit den einzelnen Standorten erstellt.“ Ein ausgedruckter Plan mit den Adressen hängt auch am Warmbronner Bürgerhaus und an der Litfaßsäule davor aus.

Auch online sind die Standorte zu finden, zusammengefasst auf der Webseite des Gemeindevereins https://gemeindeverein-warmbronn.de. Wie die Veranstalter außerdem mitteilen, werde für Besucher aus Leonberg die Nutzung des ÖPNV empfohlen.