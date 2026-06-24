54. Straßenfest: Vier Tage Ausnahmezustand in der Backnanger Innenstadt

Schon bald hallen laute Böllerschüsse über die Dächer der historischen Innenstadt, dann ist klar: In Backnang beginnt die Zeit des Straßenfests. Am Freitag, 26. Juni, um Punkt 19 Uhr gibt die Schützengilde vom Stadtturm traditionell das Signal zum Auftakt des ältesten und größten Straßenfests im Ländle. Anschließend eröffnet Oberbürgermeister Maximilian Friedrich die Feiertage offiziell mit launiger Festrede und möglichst präzisem Fassanstich.

Unter dem Motto „Koi Zeit – Stroßafescht!“ wird die Innenstadt vier Tage und drei Nächte lang zur großen Festmeile. Backnang feiert das Straßenfest bereits zum 54. Mal. Rund 130 Stände und sechs Bühnen bieten Genuss und Unterhaltung für alle Generationen. Mit von der Partie sind auch die Partnerstädte.

Sechs Bühnen in der Backnanger Innenstadt

Das Programm verteilt sich auf insgesamt sechs Bühnen. Musikalisch reicht die Bandbreite von traditioneller Blasmusik über Schlager, Rock und Pop bis zu Elektro, Soul, Latin und Partymusik. Mehr als 60 Musik- und Tanzgruppen sowie Bands treten auf.

Neben viel Bewährtem sollen auch neue Programmpunkte für Abwechslung sorgen. Regionale und internationale Formationen prägen das Bühnenprogramm ebenso wie Auftritte aus der Vereinslandschaft.

Entenrennen, Rallye und Newcomer Contest

Auch abseits der Bühnen ist viel geboten – das Rahmenprogramm umfasst zahlreiche Aktionen, von denen hier nur einige Beispiele genannt sind: Das Entenrennen auf der Murr startet am Samstag um 13 Uhr, Startnummern gibt es ab 12 Uhr an der Murr-Treppe. Kanufahrten mit den Pfadfindern werden am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr angeboten. Für Kinder und Familien gibt es an beiden Tagen von 14 bis 18 Uhr den Kindertreff auf dem Freithof sowie die Straßenfest-Rallye. Kreativ wird es unter anderem bei der Werkstatt im Elektro-Areal und beim kostenlosen Graffiti-Workshop am Samstag ab 10.30 Uhr.

Sportlich wird es beim Mitmach-Programm und beim Schachturnier am Samstag von 14 bis 19.30 Uhr auf dem Stiftshof, bei dem Großmeister Arik Braun an 30 Brettern gleichzeitig antritt. Der Backnanger Newcomer Contest beginnt am Sonntag, 28. Juni, um 18 Uhr; im Finale spielen und singen 15 Bands, Solistinnen und Solisten um eine Siegprämie von 1000 Euro und den Wolle-Kriwanek-Förderpreis im Wert von 1000 Euro.

Die Stadtwette zum 60. Partnerschaftsjubiläum mit Annonay steigt am Samstag ab 15.15 Uhr am Marktplatz. Ruhigere Momente bieten der ökumenische Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr und die Ausstellung zur Backnanger Stadtgeschichte in der Stiftskirche, die an allen Festtagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist.

WLAN, Festivalbüro und interaktive Karte

Hinzu kommen praktische Angebote wie freies WLAN, ein Festivalbüro mit Fundbüro, Kindersammelstelle und Awareness-Bereich im Seniorentreff Im Biegel 13 sowie kostenlose Fahrten mit Bussen im Stadtgebiet und in den Teilorten. Auch die S-Bahn bis Maubach kann während des Straßenfests kostenlos genutzt werden; zusätzlich finanziert die Stadt Spätbusse ins Umland. Die Festival-Hotline ist unter 07191/894-616 erreichbar. Bewirtet wird am Freitag von 18 bis 1 Uhr, am Samstag von 12 bis 1 Uhr, am Sonntag von 11 bis 24 Uhr und am Montag von 12 bis 24 Uhr.

Alle wichtigen Informationen rund um das Backnanger Straßenfest gibt es auf der Website www.backnanger-strassenfest.de. Dort lässt sich das Fest mit seinen Ständen, Bühnen und Attraktionen auch digital erkunden: Eine interaktive Karte zeigt die Standorte der Stände, Bühnen und weiterer wichtiger Anlaufstellen.