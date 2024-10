Quer durch die Waiblinger Altstadt schlängelt sich am 19. Oktober wieder eine bunte Lichterschlange. Beim Laternenlauf gibt es wie immer Livemusik und eine Überraschung für Kinder.

Annette Clauß 09.10.2024 - 12:08 Uhr

Wer beim Laternenfest in Waiblingen am Samstag, 19. Oktober, dabei sein will, kann schon mal die Texte von vier Liedern einüben, die an dem Abend garantiert gespielt werden, denn so will es nun mal die Tradition. Bei der 56. Ausgabe des Laternenumzugs quer durch die Stadt stehen wie immer die Lieder „Wer hat die schönsten Schäfchen?“, „Ich geh’ mit meiner Laterne“, „Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne“ sowie „Weißt Du, wie viel Sternlein stehen?“ auf dem Programm. Für Verstärkung sorgen die Musikkapellen, welche die kleinen und großen Laternenläufer begleiten.