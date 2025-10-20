Top-Gehälter sofort 5670 Euro - das geht auch mit Ausbildung
Junge Ärzte und Ingenieure freuen sich über ihre Kontostände. Doch auch die Einstiegsgehälter anderer Berufe können sich sehen lassen. Wer früh im Job gutes Geld verdient.
Junge Ärzte und Ingenieure freuen sich über ihre Kontostände. Doch auch die Einstiegsgehälter anderer Berufe können sich sehen lassen. Wer früh im Job gutes Geld verdient.
Geld ist nicht alles. Aber ein ordentliches Gehalt ist für junge Menschen unbestritten oft der größte Faktor bei der Berufswahl. Wer eine gut bezahlte Arbeit wählt, braucht sich um Geld keine Sorgen zu machen. Besonders reizvoll: Jobs, die mit hohen Einstiegsgehältern locken. Doch in welchen Berufen gibt es den Geldsegen zum Karrierestart? Und welche Faktoren entscheiden über ein gutes Gehalt?