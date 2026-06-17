Eine israelische Sicherheitsfirma soll die Block-Kinder im Auftrag der Mutter entführt haben. Der Chef gilt als Drahtzieher. Als Zeuge berichtet er über seine Vergangenheit beim Geheimdienst.

dpa 17.06.2026 - 10:43 Uhr

Hamburg - Im Block-Prozess hat die Verteidigung den mutmaßlichen Chef der Kidnapper zu seiner Ausbildung befragt. "Ich bestätige, dass ich in der Vergangenheit im israelischen Geheimdienst war", sagte der Zeuge David Barkay laut Übersetzung im Landgericht Hamburg. Näheres dürfe er dazu nicht sagen.