Zuletzt tourte sie 2018 durch Deutschland. Nun kehrt Mireille Mathieu mit ihrer letzten großen Tournee wieder zurück. Die Schlager-Ikone will mehr Zeit für sich, wie sie in einem Interview sagt.

dpa 23.10.2024 - 10:02 Uhr

Paris - Die französische Schlagerikone Mireille Mathieu kommt mit ihrer letzten großen Auslandstournee "Goodbye my Love Goodbye" nun nach Deutschland. Den Startschuss gibt die 78-Jährige in Chemnitz an diesem Donnerstag (24. Oktober). Bis Mitte November wird sie laut Informationen des Ticketportals Eventim in zehn deutschen Städten auftreten, darunter Berlin, Dresden, München und Frankfurt. Mit der zweijährigen internationalen Jubiläumstournee, die 2023 begann, nimmt Mathieu Abschied von großen Touren.