60 Jahre Jugendmusikschule Leonberg „Musizieren ist soziales Kompetenztraining pur“
Seit 60 Jahren gibt es in Leonberg die Jugendmusikschule. Gelernt wird hier viel mehr als nur das Spielen auf Instrumenten.
Seit 60 Jahren gibt es in Leonberg die Jugendmusikschule. Gelernt wird hier viel mehr als nur das Spielen auf Instrumenten.
Die städtische Bildungsinstitution feiert diese Woche ihren 60. Geburtstag mit einem umfangreichen Festprogramm aus Konzerten aus Klassik, Pop und Jazz. Eine Festwoche voller Musik also. Und doch, sagt Sibylle Lützner, die Leiterin der Jugendmusikschule Leonberg (JMS) gehe es in der Jugendmusikschule, die schon längst nicht mehr nur Kindern und Jugendlichen offensteht, um weit mehr als nur ums Musizieren.