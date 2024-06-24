Forscher der Universität Tübingen haben mehr als 600 000 Jahre alte fossile Knochen einer Großkatze aus der süditalienischen Fundstätte Notarchirico identifiziert. Es handelt sich um die ältesten Spuren eines Höhlenlöwen in Europa.
Auf dem heutigen Gebiet Italiens lebten bereits vor rund 660 000 bis 610 000 Jahren Höhlenlöwen (Panthera spelaea). Das belegt ein Mittelfußknochen aus der Fundstätte Notarchirico nahe Venosa in der Region Basilicata, der bei der erneuten Durchsicht früherer Funde entdeckt wurde.