„Größer ist nicht besser“, findet TV-Hero Guilia Siegel. Bei der 13. Wasenpirsch in der Schwabenwelt sagt die Münchnerin, worin das kleinere Volksfest dem Oktoberfest überlegen ist.
29.09.2025 - 07:00 Uhr
Guilia Siegel lässt Bilder sprechen. Bei der Wasenpirsch packt die DJane, die auch als Model, Reality-Star im Dschungel und als Tochter von Komponist Ralph Siegel bekannt ist, ihr Handy aus, um die Stuttgarter zu loben. In ihrer Fotogalerie sucht sie das Münchner Vesperbrett vom Almauftrieb. Rasch gefunden! Und siehe da – kein Vergleich zu dem, was in Cannstatt serviert wird.