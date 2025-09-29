„Größer ist nicht besser“, findet TV-Hero Guilia Siegel. Bei der 13. Wasenpirsch in der Schwabenwelt sagt die Münchnerin, worin das kleinere Volksfest dem Oktoberfest überlegen ist.

Guilia Siegel lässt Bilder sprechen. Bei der Wasenpirsch packt die DJane, die auch als Model, Reality-Star im Dschungel und als Tochter von Komponist Ralph Siegel bekannt ist, ihr Handy aus, um die Stuttgarter zu loben. In ihrer Fotogalerie sucht sie das Münchner Vesperbrett vom Almauftrieb. Rasch gefunden! Und siehe da – kein Vergleich zu dem, was in Cannstatt serviert wird.

„Nur drei Sorten Käse, Wurst, Radieschen – das war’s auf der Wiesn“, sagt die Münchnerin mit Blick auf das Handyfoto. In Stuttgart dagegen: Fantasievolle Vielfalt und liebevolle Präsentation. „Ihr seid die besseren Genießer“, lautet ihr Urteil. Sie muss es wissen – schließlich ist sie mit Koch Ludwig Heer aus Geislingen an der Steige liiert, der am Herd oft im Fernsehen zu sehen ist.

Kommt es auf die Größe an?

Auch sonst hat das Cannstatter Volksfest für Siegel Vorteile: Es sei familiärer, es gebe weniger Touristen und weniger enthemmte Saufopfer, die auf der Wiesn nervten. Kommt es also auf die Größe an? Für Giulia Siegel schon – die kleine Version sei sympathischer und schöner.

Vorbild für die Wasenpirsch in der Schwabenwelt von Michael Wilhelmer ist der Almauftrieb im Käfer-Zelt. In München versammeln sich seit über 25 Jahren heimische und zugereiste VIPs beim berühmten Ball der Herzen. In Stuttgart ist die Promidichte naturgemäß geringer – und damit auch die der Wichtigtuer, was nur Leute mit ausgeprägtem Minderwertigkeitsgefühl bedauern.

An Macht, Geld und wirtschaftlichem Einfluss fehlt es in Stuttgart nicht, aber die Überspanntheiten, Aufgeregtheiten und Protzereien, wie sie aus der Schickeria-Hauptzentrale München vermeldet werden, sind in hiesigen Breiten nicht so stark verbreitet. Man feiert bei uns also entspannter, aber nicht weniger fröhlich.

Auf dem roten Teppich vor der Fotowand wird’s eng. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Festwirt Wilhelmer hat das Format des Münchner Almauftriebs mit seinen Mitveranstaltern, dem Unternehmer Frederic C. Reinicke und dem PR-Mann Andreas Stütz, schwäbisch neu interpretiert – die heimische Wirtschaftsmacht ist reichlich vertreten. „Man kann hier netzwerken wie auf dem Landespresseball“, sagt Reinicke. Knapp 600 Gäste aus Wirtschaft, Show, Sport und Medien feiern am Sonntagabend mit. Der Eintritt: 176 Euro. Der Zweck: Genießen, netzwerken, Spaß haben – und Gutes tun. Über eine Tombola werden Spenden für das Stuttgarter Kinderhospiz gesammelt.

Ex-Boxweltmeister Sven Ottke kehrt zurück ins gesellschaftliche Leben

Auch Sportgrößen wie der frühere Boxweltmeister Sven Ottke lassen sich blicken. Für ihn ist es sogar die Wasen-Premiere. „Ziemlich laut“, formuliert er seinen ersten Eindruck, den er laut äußern muss, damit man ihn versteht. Eingeladen hat ihn Fechtlegende Alexander Pusch.

Ottke kommt mit Krücken: Im Juli war er auf Mallorca von einem Auto erfasst worden, als er mit dem Rad unterwegs war. Nach Schienbeinbruch und Operation geht es nun langsam wieder bergauf – und offenbar auch zurück ins gesellschaftliche Leben.

Wer alles dabei ist

Außerdem gesehen: Porsche-Vorstandsmitglied Albrecht Reimold, MHP-Mitgründer Ralf Hofmann, Porsche-IR-Chef Björn Scheib, Magier Thorsten Strotmann, DJ Robin, die Schwabengarten-Betreiber Nico Tratz und David Blanco, die Schauspielerin Monika Hirschle, der Schauspieler Alessio Hirschkorn von den Fallers, der Stuttgarter Audi-Statthalter Gunnar Severin, das frühere Daimler- und VW-Vorstandsmitglied Andreas Rentschler, Moderator Jens Zimmermann, die Ginstr-Chefs Alexander Franke und Markus Escher, der Koelble & Brunotte-Geschäftsführer Marco Mangold, Hofbräu-Chef Jörg Koschinski und viele andere.

Gestopft voll ist’s oben auf der Empore, unten gibt’s noch Lücken. Der Sonntag zählt für die Wirte zu den schweren Tagen, an denen sie sich mit Events und Sonderveranstaltungen was einfallen lassen. Was auffällt: Kaum einer raucht oben, obwohl man es darf – auch etwas, was anders ist als in München.