Dichter Rauch aus dem Keller blockiert den Fluchtweg für vier Erwachsene und ein Kleinkind. Wie es zum Brand kam und was jetzt untersucht wird.

red/dpa/lsw 02.03.2026 - 14:51 Uhr

Die Feuerwehr hat mehrere Menschen aus einem brennenden Haus in Rastatt retten müssen. Dichter Rauch hatte vier Erwachsenen und einem Kleinkind den Fluchtweg durch das Treppenhaus versperrt, wie die Polizei mitteilte. Zwei Bewohner kamen über eine Drehleiter über einen Balkon aus dem Gebäude, zwei weitere Erwachsene und das Kind verließen das Gebäude über ein Gerüst. Verletzt wurde niemand.