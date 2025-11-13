Ein letztes Mal eröffnet Winfried Kretschmann am Freitag den Landespresseball. Seit 2011 gehört der erste Walzer ihm. Ein Rückblick auf die elegante Ära des Grünen.
13.11.2025 - 06:00 Uhr
Am Freitag endet beim 63. Landespresseball eine Ära: Winfried Kretschmann verabschiedet sich im Glanz der Liederhalle bei dem gesellschaftlichen Topereignis Baden-Württembergs als Vortänzer. Und eins, zwei, drei – nun also heißt es für ihn, Abschied zu nehmen vom ersten Walzer einer rauschenden Nacht. Wer die alten Fotos des Ministerpräsidenten als Vortänzer betrachtet, staunt: So sehr hat er sich rein optisch über all die Jahre auf dem Parkett gar nicht verändert.