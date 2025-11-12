Shootingstar Kamrad bringt beim Landespresseball am 14. November frischen Wind in die Liederhalle – und spricht im Interview über Altersgrenzen, Demokratie und Stuttgarter Feierfreude.
12.11.2025 - 11:04 Uhr
Beim Bambi ist er als „Musicact des Jahres“ für den Publikumspreis nominiert: Tim Kamrad, 28, der nur unter seinem Nachnamen als Künstler auftritt und mit „I Believe“ seinen europaweiten Durchbruch erlebte, spielt am 14. November in der Liederhalle beim gesellschaftlichen Top-Ereignis von Baden-Württemberg.