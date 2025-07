Die Polizei hat einen 68-Jährigen vorläufig festgenommen, der in Vaihingen/Enz wohl mehrere Badegäste belästigt hat. Womöglich gibt es einen Zusammenhang mit einem anderen Vorfall.

Auffällig viele Exhibitionisten und sexuell übergriffige Männer scheinen derzeit im Landkreis Ludwigsburg ihr Unwesen zu treiben. Einschlägige Vorfälle waren zuletzt unter anderem aus den Freibädern in Asperg und Besigheim gemeldet worden. Nun hat wohl an den Seewaldseen bei Vaihingen-Horrheim ein Exhibitionist sein Unwesen getrieben – womöglich nicht zum ersten Mal.

Nach Angaben der Polizei hat ein Zeuge am Freitag gegen 15 Uhr mitgeteilt, dass ein älterer Herr dort exhibitionistische Handlungen vornehme. Er habe nach Angaben mehrerer weiblicher und größtenteils noch minderjähriger Badegäste „deutlich wahrnehmbar an seinem Glied manipuliert, wodurch sich die Geschädigten belästigt fühlten“.

Die Polizei nahm den 68-jährigen daraufhin vorläufig fest und sucht jetzt nach etwaigen weiteren Geschädigten und Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08 00 / 11 02 25 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de melden können. Außerdem prüfen die Ermittler, ob es einen Zusammenhang zu einem Vorfall vom 26. Juni geben könnte, als an einem Badesee bei Horrheim schon einmal ein Exhibitionist aufgetaucht war.