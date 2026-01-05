Die Glückssträhne der Tipper aus dem Kreis Ludwigsburg reißt nicht ab: Am Samstag hat schon wieder ein Lottospieler aus dem Kreis mit sechs Richtigen Hunderttausende abgeräumt.
05.01.2026 - 12:00 Uhr
Erst in der vergangenen Woche meldete Lotto Baden-Württemberg eine außergewöhnliche Serie von Rekordgewinnen im Kreis Ludwigsburg. Insgesamt konnten sich dort im vergangenen Jahr 15 Tipper über Großgewinne von jeweils mehr als 100.000 Euro freuen – mehr als in jedem anderen Stadt- oder Landkreis im Südwesten.