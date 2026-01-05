Die Glückssträhne der Tipper aus dem Kreis Ludwigsburg reißt nicht ab: Am Samstag hat schon wieder ein Lottospieler aus dem Kreis mit sechs Richtigen Hunderttausende abgeräumt.

Erst in der vergangenen Woche meldete Lotto Baden-Württemberg eine außergewöhnliche Serie von Rekordgewinnen im Kreis Ludwigsburg. Insgesamt konnten sich dort im vergangenen Jahr 15 Tipper über Großgewinne von jeweils mehr als 100.000 Euro freuen – mehr als in jedem anderen Stadt- oder Landkreis im Südwesten.

Unsere Empfehlung für Sie Gewinne aus Glücksspiel Lotto: Ludwigsburger stauben so richtig ab Aus Glücksspielen wie Lotto und Eurojackpot sind im vergangenen Jahr 44 neue Millionäre in Baden-Württemberg hervorgegangen, hohe Summen blieben im Kreis Ludwigsburg. Und die Glückssträhne reißt nicht ab: Nur wenige Tage später kommt bereits der nächste Großgewinn hinzu. Bei der Ziehung am vergangenen Samstag gewann ein Lottospieler aus dem Kreis Ludwigsburg mit sechs Richtigen im klassischen Lotto 6aus49 exakt 711.810,30 Euro.

Der Gewinner hatte die Zahlen 3, 8, 11, 12, 16 und 46 korrekt auf seinem Spielschein angekreuzt. Lediglich die richtige Superzahl 8 fehlte, um den millionenschweren Jackpot zu knacken.

Glücksspiel kann süchtig machen

Der Webseite des Bundesdrogenbeauftragten zufolge leiden 1,3 Millionen Menschen unter einer Störung durch Glücksspiele, weitere drei Millionen haben ein problematisches Glücksspielverhalten. Knapp 15 Prozent der Bevölkerung kennen mindestens eine Person in ihrem Umfeld, für die das Wetten oder Spielen um Geld zu einer Belastung oder einem Problem geworden ist.

Wer selbst betroffen ist, erhält Informationen sowie anonyme Beratung unter anderem unter www.gluecksspielhilfe.de sowie unter der Telefonnummer 089 / 36 08 04 93.