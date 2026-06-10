Sind Dutzende Skelette ohne Schädel, die in einer 7000 Jahre alten Siedlung in der Slowakei gefunden wurden, Zeugnis eines Massakers? Eine Studie kommt zu dem Schluss, dass die Abtrennung der Häupter nicht durch rohe Gewalt erfolgte, sondern gezielt. Doch welche Schlüsse lässt das zu?
Dutzende menschliche Skelette, scheinbar wahllos über- und nebeneinander liegend, denen auch noch der Schädel fehlt: Was Forscher seit 2022 in einer 7000 Jahre alten Siedlung nahe der heutigen Ortschaft Vráble am archäologischen Fundplatz Vráble Vel’ke-Lehemby in der Slowakei gefunden haben, wirkt auf den ersten Blick erschreckend und wie aus einem Horrorfilm.