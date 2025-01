Zuerst stößt ein Fahrzeug in Nordrhein-Westfalen mit anderen Autos zusammen, dann kracht es bei Regenwetter in ein Schaufenster.

dpa 27.01.2025 - 17:34 Uhr

Minden - Mit einem Rutsch in ein Bettengeschäft endete der Unfall eines 25-jährigen Autofahrers im nordrhein-westfälischen Minden. Der Mann hatte bei Regen in der Innenstadt in einer Kurve auf einer mehrspurigen Straße zuerst ein anderes Auto berührt und war dann mit dem Heck gegen ein weiteres Fahrzeug gestoßen. Dann verlor der Autofahrer endgültig die Kontrolle und krachte in die Schaufensterscheibe des Geschäfts.