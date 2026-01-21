US-Präsident Donald Trump will Grönland auf Biegen und rechen den USA einverleiben. Dabei gibt es schon einen amerikanischen Stützpunkt auf der größten Insel der Welt. Und dort waren während des Kalten Kriegs schon einmal 10.000 US-Soldaten stationiert.
US-Präsident Donald Trump hat wiederholt seinen Anspruch auf Grönland deutlich gemacht und begründet dies mit der „nationalen Sicherheit“ der USA. Dabei gibt ein 75 Jahre altes Abkommen den Vereinigten Staaten weitgehende Möglichkeiten, ihre Militärpräsenz auf der Arktis-Insel auszubauen, allerdings im Rahmen der Nato und in Absprache mit Dänemark und Grönland.