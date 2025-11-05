75 Jahre Bundespartei Wie die CDU das Land geprägt hat
Seit 75 Jahren besteht die Kanzlerpartei auf Bundesebene. Sie hat die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland entscheidend beeinflusst.
Die CDU war schon an der Macht, als sie auf Bundesebene noch gar nicht existiert hat. Seit 1945 gab es Landesverbände der Christdemokraten. 1949 wurde mit dem ehemaligen Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer eine ihrer prägenden Figuren zum Bundeskanzler gewählt.