In diesem Jahr ist die Galerie Keim 75 Jahre alt geworden. Galerist Thomas Niecke zeigt besondere klassische Kunstwerke.

Zum Abschluss des Jubiläumsjahrs in der Galerie Keim, heißt das Motto der neuen Ausstellung einmal mehr „Suchen – Entdecken – Finden“. Im 75. Jahr des Bestehens hat Galerist Thomas Niecke nochmals eine besondere Zusammenstellung geschaffen von künstlerischen Leckerbissen klassischer Werke. „Ich habe Walter Stöhrer wieder für mich entdeckt“, sagt Niecke. Aber auch die farbenprächtigen Werke von Gerhard Richter, vom Künstler autorisierte Drucke zeigt er, sowie beispielsweise die Farblithografien Sonne, Mond und Stern von Joan Miró.

Rotes Spiel von Ida Kerkovius. Foto: Galerie Keim

Mehr als 100 Exponate sind in der Ausstellung zu sehen, darunter auch Werke von Otto Herbert Hajek, Marc Chagall bis zu Pablo Picasso, die Niecke auf den rund 240 Quadratmetern präsentiert. Die Galerie Keim wurde 1950 als Kunsthandlung in der Marktstraße 31 eröffnet. „Sie ist die älteste Kunsthandlung Stuttgarts am gleichen Standpunkt“, sagt Niecke. Die Ausstellung wird am 1. Advent, 30. November, eröffnet und ist auch an den drei Adventssonntagen jeweils von 14 bis 18 Uhr zu sehen, im 1. OG ist die Ausstellung „Harmonie und Kontrast“ mit neuen Arbeiten zu sehen, alles bis zum 10. Januar 2026.