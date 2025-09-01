75 Jahre Galerie Keim Wie führt man eine erfolgreiche Galerie, Herr Niecke?
Seit 1997 hat er mehr als 165 Ausstellungen durchgeführt – Thomas Niecke ist seit 45 Jahren Kunsthändler und feiert den 75. Geburtstag der Galerie Keim.
„Leben lässt sich nur rückwärts verstehen, muss aber vorwärts gelebt werden.“ Dieser Gedanke von Sören Aabye Kierkegaard spricht dem Cannstatter Kunsthändler Thomas Niecke aus dem Herzen, der eine der ältesten Galerien Stuttgarts führt. In diesem Jahr feiert er gleich zwei Jubiläen: er ist seit 45 Jahren Kunsthändler und seine Galerie blickt auf ein stolzes Alter: 75 Jahre. Der bald 77-Jährige steht jeden Morgen freudig auf. Sein Weg ist nicht weit. Er wohnt über der Galerie und wie er sagt „in der Kunst und auch mit ihr“. Und das mit Leidenschaft.