Anlässlich des 75. Geburtstages des Grundgesetzes werden bei einer Versammlung in Rutesheim die ersten fünf Artikel der Verfassung behandelt.

Sophia Herzog 13.10.2024 - 15:32 Uhr

Für das Grundgesetz lässt sich am Sonntag sogar die Sonne in Rutesheim blicken – genauso wie eine ganze Menge Bürgerinnen und Bürger. Vor dem Rathaus widmet man der deutschen Verfassung, die in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag feiert, an diesem Vormittag eine ganze Reihe von Rede- und Musikbeiträgen, initiiert vom evangelischen Pastor Gottfried Liese, Karl Schumacher vom Freundeskreis Flüchtlinge und den Stadträten Fritz Schlicher (Grüne) und Tommy Scheeff (SPD). Fünf Redner werden zu diesem Anlass über die fünf ersten Artikel des Grundgesetzes sprechen – dass es dabei nicht nur um das Grundgesetz als Fundament der Demokratie geht, sondern auch um Sorgen angesichts eines zunehmenden Rechtsrucks, ist vorprogrammiert.