Zum Ortsjubiläum 750 Jahre Gablenberg ist ein Fotowettbewerb ausgeschrieben. Die Bilder werden von Juni an in einer Ausstellung präsentiert.

Armin Friedl 04.02.2025 - 15:49 Uhr

Im Stuttgarter Osten feiert Gablenberg das 750-Jahr-Jubiläum. Aus diesem Anlasse wird bis zum 18. Mai im Alten Schulhaus in den Räumen des Museumsvereins Stuttgart Ost (Museo) eine Ausstellung zur Geschichte des Fleckens gezeigt. Die Macher von Museo sind aber auch an Eindrücken aus dem heutigen Gablenberg interessiert und veranstalten einen Fotowettbewerb. Die Aufnahmen sollen sich mit folgenden Fragen auseinandersetzen: Was macht den Flecken im Jahre 2025 aus? Was sind die besonders schönen, was die unschönen Seiten? Welche Menschen leben hier? Und was bewegt sie? Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer kann bis zu drei digitale Bilder an fotowettbewerb@muse-o.de einreichen. Um das Material leicht handhaben zu können, sollten die Dateien (in einem gängigen Format) nicht größer als je 3 MB sein. Der Dateiname soll den Namen des Fotografierenden, sein Alter und die Bezeichnung des Motivs enthalten. Einsendeschluss ist der 30. April. Eine dreiköpfige Museo-Jury wird diejenigen Bilder auswählen, die ab Anfang Juni im Museo gezeigt werden. Die Ausstellungsbesucherinnen und -besucher vergeben dann einen Publikumspreis in zwei Kategorien: den Jugendpreis (bis 18 Jahre) und den Großen Preis (Erwachsene). Beide sind mit jeweils 250 Euro dotiert.