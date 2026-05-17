750 Jahre Wernau Kritik am Hardrock beim Stadtfest
Passt eine AC/DC-Tributeband zum Wernauer Stadtjubiläum? Manche in der Stadt sehen das kritisch.
Passt eine AC/DC-Tributeband zum Wernauer Stadtjubiläum? Manche in der Stadt sehen das kritisch.
Wernau feiert 750 Jahre – und zwar groß. Vom 3. bis zum 5. Juli wird das Jubiläum auf dem Festplatz im Neckartal begangen. In der Vorbereitungsphase sind im Gemeinderat allerdings immer wieder Zweifel am Konzept laut geworden, und jetzt lenkt der offene Brief eines kritischen Bürgers den Blick auf das Konzert am Samstagabend mit „We salute you“. Die AD/DC-Tributeband tritt oft in großen Hallen auf, beispielsweise im Dezember in der Stuttgarter Porsche-Arena. Dann liegen die Eintrittspreise zwischen 40 und 50 Euro, in Wernau sind Karten seit einigen Tagen online für knapp 15 Euro zu haben. Wie ist das möglich? Wer trägt das finanzielle Risiko, und passt Hardrock à la AC/DC zu einem Stadtjubiläum? Diese Fragen wirft der Autor des offenen Briefes auf.