750 Jahre Wernau: Kritik am Hardrock beim Stadtfest

Wernau feiert 750 Jahre – und zwar groß. Vom 3. bis zum 5. Juli wird das Jubiläum auf dem Festplatz im Neckartal begangen. In der Vorbereitungsphase sind im Gemeinderat allerdings immer wieder Zweifel am Konzept laut geworden, und jetzt lenkt der offene Brief eines kritischen Bürgers den Blick auf das Konzert am Samstagabend mit „We salute you“. Die AD/DC-Tributeband tritt oft in großen Hallen auf, beispielsweise im Dezember in der Stuttgarter Porsche-Arena. Dann liegen die Eintrittspreise zwischen 40 und 50 Euro, in Wernau sind Karten seit einigen Tagen online für knapp 15 Euro zu haben. Wie ist das möglich? Wer trägt das finanzielle Risiko, und passt Hardrock à la AC/DC zu einem Stadtjubiläum? Diese Fragen wirft der Autor des offenen Briefes auf.

AC/DC-Tributekonzert als „Ergänzung“ Bürgermeisterin Christiane Krieger antwortet darauf recht allgemein. Sie verweist auf das dreitägige Festprogramm mit Beiträgen von Vereinen und Musikgruppen, einem Rummel, einem Konzert des Musikvereins Stadtkapelle und „After-Show-Partys“. Das alles sei überwiegend kostenfrei zugänglich und spreche ein breites Publikum an. Das AC/DC-Tributekonzert am Samstagabend sieht sie als Ergänzung. Sie sei überzeugt, „dass wir gemeinsam ein lebendiges, vielfältiges und gelungenes Festwochenende […] erleben werden“, so die Bürgermeisterin.

Krieger verweist zudem darauf, dass der Gemeinderat den finanziellen Rahmen abgesteckt habe. Tatsächlich hat das Gremium im Oktober vergangenen Jahres nach einem Antrag der CDU den Zuschuss aus dem städtischen Haushalt einstimmig auf 100 000 Euro gedeckelt. In derselben Sitzung ging es auch darum, ob das Fest in den Ortskern – vorzugsweise zwischen Quadrium und Altes Rathaus – verlegt werden könne.

Davon riet die Verwaltung ab, die Umplanungen seien in der kurzen Zeit zu aufwendig. Weitere Argumente waren die Lärmentwicklung beim Fest, zu wenig Platz und die erforderliche Sperrung der Kirchheimer Straße. Zudem würde man so möglicherweise die engagierten Ehrenamtlichen demotivieren. Die Organisation des Programms liegt in den Händen einer Projektgruppe, in der Beschäftigte der Stadtverwaltung und Ehrenamtliche – Mitglieder des Vereins Kult, der sich vor Jahren für den „Erhalt der Wernauer Festkultur“ gegründet hat, und ein Wernauer Gastronom – vertreten sind. Ratsmitglieder sind nicht beteiligt.

Der Gemeinderat ist damals dem Verwaltungsvorschlag gefolgt, im Neckartal zu bleiben, allerdings mit insgesamt zehn Enthaltungen und Nein-Stimmen. Neben der antragstellenden CDU waren auch die Freien Wähler geschlossen „für ein gemütliches Fest in der Ortsmitte vor dem Quadrium“, wie Alfred Freistädter erklärt.

In den aktuellen Stellungnahmen der Fraktionen gegenüber unserer Zeitung kann man zumindest zwischen den Zeilen noch immer Zweifel herauslesen. Die CDU schreibt von „Bedenken hinsichtlich der Kostenentwicklung sowie einiger organisatorischer Details“. Auch scheinen nicht alle vom Musikstil am Samstag überzeugt zu sein: Es bleibe abzuwarten, ob er ein breites Publikum anspreche, heißt es von Seiten der CDU, der Wernauer Bürgerliste, den Jungen Bürgern und den Grünen. Immerhin: Petra Binz von der SPD hat sich schon Tickets gesichert und stellt fest, dass Musik ja schließlich immer Geschmacksache sei.

Hoffnung auf „schönes Fest“ überwiegt

Trotzdem wünschen sich die Fraktionen ein gelungenes Wochenende, das die Gemeinschaft stärkt. Offenbar will niemand kurz vorm Termin schlechte Stimmung machen. Stattdessen überwiegt die Hoffnung auf ein schönes Fest und gutes Wetter, denn das wird letztlich den Besucherandrang und damit den finanziellen Erfolg mitbestimmen.

Gegen schlechtes Wetter will die Stadt sich nach Angaben der Bürgermeisterin aber auch versichern: Man sei derzeit „in den letzten Abstimmungen mit den kommunalen Versicherungen, die derartige Policen anbieten“. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 18. Mai steht der nächste Zwischenbericht zum bevorstehenden Stadtjubiläum auf der Tagesordnung.