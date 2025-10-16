Der Server zeitweise überlastet, 75.000 Tickets vergriffen – der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht im Schwarzwaldort Breitnau zählt zu den beliebtesten in ganz Baden-Württemberg.

Auf die Tickets für den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht im Schwarzwaldort Breitnau gab es einen regelrechten Ansturm: Nach nur zehn Stunden waren alle 75.000 Tickets vergriffen, wie die Hochschwarzwald Tourismus GmbH in einer Mitteilung bekannt gab. Und das bereits sechs Wochen vor dem Start.

„Einerseits freuen wir uns sehr über den überwältigen Zuspruch und die vielen Anfragen, die der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht erfährt“, sagte Patrick Schreib, Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, „auf der anderen Seite bedauern wir, dass wir vielen interessierten Menschen keine Tickets für den diesjährigen Markt mehr anbieten können“.

Gefahr einer Überfüllung lässt nicht mehr Kapazitäten zu

Während der Buchungsphase, die am vergangenen Dienstag startete, war zeitweise sogar der Server überlastet – „trotz vorsorglich ausgebauter Kapazitäten im Vergleich zum Vorjahr“, hieß es. Der Veranstalter warnt jetzt vor gefälschten und kopierten Eintrittskarten: „Es wird dringend davon abgeraten, Tickets von Privatpersonen zu kaufen“, hieß es.

Der beliebte Weihnachtsmarkt unter den beleuchteten Viaduktbögen öffnet an vier Wochenenden. Foto: Hochschwarzwald Tourismus GmbH

Die Limitierung auf insgesamt 75.000 Tickets sei dem Terrain in der Schlucht geschuldet. Wegen der Gefahr einer Überfüllung sei es nicht möglich, mehr Kapazitäten zu schaffen. Die Besucher, die beim Verkauf zum Zug kamen, können mit ihren Tickets für rund zwei Stunden bleiben.

Vom 28. November bis 21. Dezember von Freitag bis Sonntag geöffnet

Bereits seit 2021 setzt der Veranstalter ausschließlich auf den Vorverkauf per Online-Buchung. „Ein Ticketkauf am Veranstaltungsort ist nicht möglich“, teilte die Hochschwarzwald Tourismus GmbH mit und bittet nun darum, nicht ohne Ticket zum Einlass oder zum Zustieg zu den Shuttlebussen zu kommen.

Der beliebte Weihnachtsmarkt unter den beleuchteten Viaduktbögen der Höllentalbahn öffnet an vier Wochenenden zwischen dem 28. November und dem 21. Dezember – jeweils von Freitag bis Sonntag.

Das kosten die Tickets

Preise

Standardtickets verteuern sich im Vorjahresvergleich um jeweils einen Euro: 6,50 Euro sind bei Ankunft bis 16 Uhr fällig, für die Zeit danach sind es 8,50 Euro. Kinder und Jugendliche (bis einschließlich 15 Jahre) kommen weiter umsonst auf den Markt. (dpa)