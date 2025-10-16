Der Server zeitweise überlastet, 75.000 Tickets vergriffen – der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht im Schwarzwaldort Breitnau zählt zu den beliebtesten in ganz Baden-Württemberg.
16.10.2025 - 08:58 Uhr
Auf die Tickets für den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht im Schwarzwaldort Breitnau gab es einen regelrechten Ansturm: Nach nur zehn Stunden waren alle 75.000 Tickets vergriffen, wie die Hochschwarzwald Tourismus GmbH in einer Mitteilung bekannt gab. Und das bereits sechs Wochen vor dem Start.