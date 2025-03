Laxe Arbeitsmoral in Deutschland

Ist Deutschland zum Land der Lustlosen geworden? Noch nie wurde so häufig Dienst nach Vorschrift gemacht, wie im vergangenen Jahr, haben Forscher herausgefunden.

Markus Brauer /dpa/AFP 13.03.2025 - 09:10 Uhr

Der sprichwörtliche „Dienst nach Vorschrift“, wenn Beschäftigte in ihrem Job also nur noch das Nötigste tun, hat in Deutschland einer Studie zufolge im vergangenen Jahr deutlich zugenommen.