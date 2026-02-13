Bürgermeisterwahl in Denkendorf Ralf Barth bewirbt sich erneut – gibt es Konkurrenz?
Bei der Denkendorfer Bürgermeisterwahl am 8. März tritt der amtierende Bürgermeister Ralf Barth erneut an. Gibt es Konkurrenz?
Der Denkendorfer Bürgermeister Ralf Barth begibt sich am 8. März in die Wahl um seine zweite Amtsperiode. Der 37-Jährige hatte schon im Sommer erklärt, dass er sich erneut bewerben werde. „Gemeinsam weitergestalten“, so sein Motto. „Ich habe noch viele Ideen, was wir gemeinsam mit und aus unserer Gemeinde machen können“, sagte er damals.