Bürgermeisterwahl in Denkendorf : Ralf Barth bewirbt sich erneut – gibt es Konkurrenz?

  Ralf Barth bewirbt sich erneut – gibt es Konkurrenz?

Bürgermeister Ralf Barth bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Foto: urh

Bei der Denkendorfer Bürgermeisterwahl am 8. März tritt der amtierende Bürgermeister Ralf Barth erneut an. Gibt es Konkurrenz?

Der Denkendorfer Bürgermeister Ralf Barth begibt sich am 8. März in die Wahl um seine zweite Amtsperiode. Der 37-Jährige hatte schon im Sommer erklärt, dass er sich erneut bewerben werde. „Gemeinsam weitergestalten“, so sein Motto. „Ich habe noch viele Ideen, was wir gemeinsam mit und aus unserer Gemeinde machen können“, sagte er damals.

 

Bis zum Bewerbungsschluss hat kein weiterer Kandidat seine Unterlagen im Rathaus abgegeben – Barth hat also keine Mitbewerber. Er, seine Frau Martina Brosi-Barth und die drei Kinder im Alter zwischen drei und sieben Jahren fühlten sich inzwischen in Denkendorf zuhause. „Ich möchte meine Arbeit mit voller Energie, Tatkraft und Leidenschaft fortsetzen und Denkendorf weiterentwickeln. Es gibt noch einiges, das wir anstoßen, voranbringen und gestalten können“, heißt es in seinem Wahlflyer.

Ralf Barth – Bürgermeister von Denkendorf

Vor knapp acht Jahren wurde der damalige Hauptamtsleiter aus Dettingen/Erms als parteiloser Kandidat gleich im ersten Wahlgang mit knapp 79 Prozent der Stimmen zum neuen Bürgermeister der Filderkommune mit gut 11 000 Einwohnern gewählt. Seither habe man in Denkendorf gemeinsam vieles bewegt, sagt Barth. Daran wolle er anknüpfen – „mit Verantwortung und Weitblick, damit Gutes wächst und Neues entstehen kann“.

Aufgewachsen auf dem Bauernhof seiner Eltern auf der Schwäbischen Alb, verspricht Barth Bodenhaftung. Seit 2014 lebt er auf den Fildern, seit 2020 ist die Familie in Denkendorf zuhause. Barth ist unter anderem Vorsitzender der Bürgermeister des Kreisverbands Esslingen und Mitglied im Landesvorstand des Gemeindetags Baden-Württemberg. Er engagiert sich in der Bürgerstiftung Denkendorf, der TSV-Stiftung Denkendorf, der Baugenossenschaft Filder eG, ist Mitglied der Fluglärmkommission und stellvertretender Vorsitzender des Gymnasialen Schulverbands Ostfilder. Außerdem ist Barth Lehrbeauftragter an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg.

Für den Chefposten im Denkendorfer Rathaus gibt es nur einen Bewerber. Foto: Horst Rudel

Privat widme er seine freie Zeit vor allem seiner Familie – ob auf dem Fahrrad auf den Fildern oder im Körschtal, oder auch mal auf dem Traktor, um auf der Schwäbischen Alb bei der Ernte mitzuhelfen, erzählt Barth.

Wann findet die Gemeinderatswahl in Denkendorf statt?

Der Gemeinderat hat die Bürgermeisterwahl auf den 8. März 2026 festgelegt - aus Synergieeffekten parallel zur Landtagswahl. Auch ohne weitere Kandidierende wird sich Ralf Barth am 24. Februar um 18 Uhr in der Festhalle Denkendorf den Bürgerinnen und Bürgern präsentieren und für Fragen zur Verfügung stehen.

