Der Mai 2025 bringt wie gewohnt mehrere Feiertage. Doch ist auch der 8. Mai überall arbeitsfrei?

Lukas Böhl 29.04.2025 - 08:32 Uhr

Der 8. Mai 2025 ist nur in Berlin ein gesetzlicher Feiertag, weil das Berliner Abgeordnetenhaus ihn einmalig zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa (8. Mai 1945) zum Feiertag erklärt hat. In anderen Bundesländern bleibt der Tag ein regulärer Werktag.