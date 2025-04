30.04.2025 - 07:00 Uhr , aktualisiert am 30.04.2025 - 12:49 Uhr

Historische Eisenbahnen in Baden-Württemberg

Am 1. Mai starten einige Museumsbahnen in Baden-Württemberg in die neue Saison. Wo kommen Eisenbahn-Romantiker auf ihre Kosten? Ein Überblick zu ausgewählten Strecken.

Florian Dürr 30.04.2025 - 07:00 Uhr

Eisenbahnfahren wie vor 100 Jahren, die Passagierwagen gezogen von einer Dampflok, die sich mit einer Rauchwolke durch die Landschaft schlängelt – dieses nostalgische Erlebnis bieten in Baden-Württemberg Museumsbahnen. Am 1. Mai starten einige Eisenbahnvereine in die neue Saison.