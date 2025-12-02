Die Erinnerung an 80 Jahre Kriegsende schließt einen Blick auf die zerstörten deutschen Innenstädte mit ein. In München gibt es dazu eine große Fotoausstellung.

Jan Sellner 02.12.2025 - 14:13 Uhr

Stadtbilder vor 80 Jahren – das waren Trümmerlandschaften, wie sie in der Stuttgarter Kriegsfilmchronik zu sehen sind, jener dokumentarisch wertvollen Filmreihe, die im Stuttgarter Stadtarchiv lagert, und die unsere Zeitung aus Anlass des 80. Jahrestags des Kriegsendes in diesem Jahr gemeinsam mit dem Stadtarchiv veröffentlicht hat. Aktuell ist in München, in der dortigen Rathausgalerie, die Foto-Ausstellung „Stadt in Trümmern“ zu sehen, die sich ihrerseits mit dem Thema Ruinenlandschaften befasst. Gezeigt wird eine Auswahl von Schwarz-Weiß-Fotografien des namhaften Magnum-Fotografen Herbert List (1903-1975). Es handelt sich um Bilder, die List, der bereits von 1941 bis 1944 in München gelebt hatte, in der unmittelbaren Nachkriegszeit beim Gang durch die Stadt machte: Fotos, aufgenommen in Ruinen.